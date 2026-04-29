Семь украинских беспилотников сбили над Воронежской областью 29 апреля вечером

29 апреля вечером дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над двумя городами и двумя районами Воронежской области ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Александр Гусев.
— По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — уточнил глава региона.
По словам чиновника, режим непосредственной угрозы удара БпЛА сохраняется в пяти муниципалитетах региона — Воронеже, Нововоронеже, Острогожском, Лискинском и Россошанском районах. Опасность атаки БпЛА действует на всей территории области.
