Семь украинских беспилотников сбили над Воронежской областью 29 апреля вечером

Атакам врага подверглись четыре муниципалитета.

Источник: Комсомольская правда

29 апреля вечером дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над двумя городами и двумя районами Воронежской области ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Александр Гусев.

— По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — уточнил глава региона.

По словам чиновника, режим непосредственной угрозы удара БпЛА сохраняется в пяти муниципалитетах региона — Воронеже, Нововоронеже, Острогожском, Лискинском и Россошанском районах. Опасность атаки БпЛА действует на всей территории области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше