В Белгородской области жертвами ударов БПЛА ВСУ стали ещё трое мирных граждан

В результате атаки БПЛА на легковой автомобиль в селе Головино Белгородского округа пострадал водитель. С осколочными ранениями грудной клетки мужчина доставлен в горбольницу № 2 Белгорода. После оказания необходимой помощи он направлен на амбулаторное лечение. Автомобиль повреждён.
В медицинское учреждение Валуйского округа обратился мужчина, пострадавший вследствие атаки дрона на служебное транспортное средство в селе Гладково. По результатам осмотра диагностировано растяжение связок. В стационарном лечении пациент не нуждается — он отпущен для амбулаторного наблюдения.
Жертвой удара беспилотника в селе Волчья Александровка Волоконовского округа также стал мужчина. С осколочными ранениями грудной клетки и ног он госпитализирован в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус погибли три человека, ещё восемь получили ранения. ВСУ нанесли удар по автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Трое погибших — женщины, скончавшиеся от полученных травм на месте происшествия. В Шебекинскую центральную районную больницу поступили восемь человек с ранениями. Двое из них находятся в критическом состоянии и уже транспортируются реанимационными бригадами скорой медицинской помощи в областную клиническую больницу.
