В Белгородской области жертвами ударов БПЛА ВСУ стали ещё трое мирных граждан

В Белгородской области в результате ударов беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали ещё три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

В результате атаки БПЛА на легковой автомобиль в селе Головино Белгородского округа пострадал водитель. С осколочными ранениями грудной клетки мужчина доставлен в горбольницу № 2 Белгорода. После оказания необходимой помощи он направлен на амбулаторное лечение. Автомобиль повреждён.

В медицинское учреждение Валуйского округа обратился мужчина, пострадавший вследствие атаки дрона на служебное транспортное средство в селе Гладково. По результатам осмотра диагностировано растяжение связок. В стационарном лечении пациент не нуждается — он отпущен для амбулаторного наблюдения.

Жертвой удара беспилотника в селе Волчья Александровка Волоконовского округа также стал мужчина. С осколочными ранениями грудной клетки и ног он госпитализирован в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус погибли три человека, ещё восемь получили ранения. ВСУ нанесли удар по автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Трое погибших — женщины, скончавшиеся от полученных травм на месте происшествия. В Шебекинскую центральную районную больницу поступили восемь человек с ранениями. Двое из них находятся в критическом состоянии и уже транспортируются реанимационными бригадами скорой медицинской помощи в областную клиническую больницу.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше