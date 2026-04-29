В Ставрополе при падении с восьмого этажа дома погибли два строителя

СТАВРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. В Ставрополе двое рабочих погибли при падении с восьмого этажа на строительной площадке многоэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«На строительной площадке по улице Андрея Голуба краевого центра в результате падения выносной платформы с высоты восьмого этажа погибли двое рабочих. Прокуратура Промышленного района города Ставрополя проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнению на объекте законодательства об охране труда», — говорится в сообщении.
В пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю журналистам сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) УК РФ. Уточняется, что на стройке не была обеспечена безопасная установка выносной площадки, предназначенной для приема стройматериалов.