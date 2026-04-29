В Харькове при взрыве автомобиля, принадлежащего военным, пострадал человек

Ранее Life.ru писал, что пограничники зафиксировали всплеск попыток пересечь Днестр на гидроциклах для уклонения от мобилизации. Новая тактика побега включает использование акваскутеров и гидрокостюмов. С помощью акваскутеров можно мчаться по воде, оставаясь при этом практически невидимым под толщей воды. Согласно пограничной службе, за прошлый год силовики уничтожили 520 преступных групп, специализирующихся на подобных видах деятельности, а за первые три месяца этого года — ещё 80 таких же организаций.