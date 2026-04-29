Суд изъял активы бывшего замминистра транспорта и его коллег на ₽6 млрд

Разбирательство по иску началось 8 апреля и проходило под председательством судьи Елены Кузнецовой. В качестве ответчиков по нему проходят 16 физических лиц, а третьими лицами привлечены пять компаний и пять кредитных организаций, включая Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, «Дом.РФ» и Т-банк. В перечень имущества, подлежащего обращению в доход государства, вошли доли в коммерческих структурах, в том числе в компаниях «Инфорион» и «Статус Комплайнс», 55 объектов недвижимости — квартиры, жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи, 17 транспортных средств, в том числе яхта, а также предметы роскоши, среди которых девять наручных часов и шесть ювелирных изделий. Вместе с этим судом учтены ценные бумаги под управлением «Альфа-Капитала» и денежные средства, изъятые в ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые, по данным надзора, имеют коррупционное происхождение.