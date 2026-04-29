Суд изъял активы бывшего замминистра транспорта и его коллег на ₽6 млрд

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры, постановив обратить в доход государства имущество общей стоимостью более 6 млрд руб., принадлежащее бывшему заместителю министра транспорта Алексею Семенову, экс-главе ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Юрию Спасскому, его заместителю Виктору Парахину, а также аффилированным с ними лицам. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.
Разбирательство по иску началось 8 апреля и проходило под председательством судьи Елены Кузнецовой. В качестве ответчиков по нему проходят 16 физических лиц, а третьими лицами привлечены пять компаний и пять кредитных организаций, включая Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, «Дом.РФ» и Т-банк. В перечень имущества, подлежащего обращению в доход государства, вошли доли в коммерческих структурах, в том числе в компаниях «Инфорион» и «Статус Комплайнс», 55 объектов недвижимости — квартиры, жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи, 17 транспортных средств, в том числе яхта, а также предметы роскоши, среди которых девять наручных часов и шесть ювелирных изделий. Вместе с этим судом учтены ценные бумаги под управлением «Альфа-Капитала» и денежные средства, изъятые в ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые, по данным надзора, имеют коррупционное происхождение.
Позиция Генпрокуратуры основана на результатах надзорной проверки, в рамках которой были выявлены систематические нарушения антикоррупционных запретов со стороны Алексея Семенова в период его службы в Минтрансе в 2009—2020 годах. Надзор указал, что, курируя вопросы цифровизации транспортного комплекса и распределения бюджетного финансирования, чиновник обладал возможностью определять круг подрядчиков и условия госконтрактов подведомственного «ЗащитаИнфоТранс».
Непосредственными исполнителями схемы по выводу и последующей легализации бюджетных средств выступали руководители «ЗащитаИнфоТранс», находившиеся, как полагает прокуратура, в устойчивых деловых связях с Семеновым. Используя служебные полномочия, они обеспечивали заключение контрактов с аффилированными коммерческими структурами, прежде всего с «Инфорионом» и «Статус Комплайнс», формально привлекавшимися к разработке и сопровождению информационных систем транспортной безопасности, но, по версии надзора, фактически задействованными в перераспределении бюджетных средств.
В частности, с компанией «Инфорион», подконтрольной родственникам менеджмента предприятия, было заключено свыше 20 контрактов на выполнение опытно-конструкторских работ и оказание услуг по технической поддержке вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе элементов единой государственной системы обеспечения транспортной безопасности. Эти соглашения, настаивал надзор, носили формальный характер и служили каналом вывода средств из-под государственного контроля.
Прокуратура также установила, что после поступления средств в распоряжение «ЗащитаИнфоТранс» их часть перечислялась в аффилированные коммерческие структуры, а затем выводилась в виде дивидендов на счета физических лиц, включая Александра Андрущенко, использовавшего полученные средства для приобретения недвижимости. Оставшаяся часть, согласно позиции прокуратуры, оформлялась в виде премиальных выплат руководству, обналичивалась и направлялась на счета иностранной компании SPI GmbH.
Надзорное ведомство отдельно указывало, что незаконное обогащение стало возможным вследствие использования Семеновым служебного положения — доступа к конфиденциальной информации и возможности лоббировать выделение бюджетных средств в пользу подведомственного предприятия. При этом, как подчеркивал истец, должного контроля за исполнением контрактов со стороны чиновника не осуществлялось, что создало условия для системного извлечения незаконной выгоды участниками схемы.
С целью сокрытия действительного имущественного положения, утверждала прокуратура, значительная часть активов оформлялась на близких родственников Семенова — отца, бывшую супругу, брата и сына, которые, по оценке надзора, не располагали достаточными доходами для приобретения такого имущества. Аналогичные схемы применялись и другими ответчиками, приобретавшими недвижимость за счет средств, полученных незаконным путем. На основании этого надзорное ведомство просило обратить в доход государства имущество, полученное незаконным путем.
Чем известен Алексей Семенов
Алексей Семенов родился в 1969 году в Москве. В период с 1992 по 2006 год он работал в ряде коммерческих структур, включая «Промстройсервис», «Оборонконверс» и «Комплексную утилизацию техники», где занимался вопросами, связанными с производственными и инфраструктурными проектами.
В 2006 году он перешел на государственную службу, возглавив ФГУ «Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами», которым руководил до 2009 года. В том же году Семенов начал работу в Минтрансе, где до 2018 года занимал пост директора департамента программ развития, курируя вопросы стратегического планирования и распределения бюджетных средств в отрасли.
В октябре 2018 года Семенов был назначен заместителем министра транспорта, в 2020 году покинул этот пост по собственному желанию. В конце 2024 года Семенов был арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.