Водитель «Лады» сбил двух пешеходов на тротуаре в Казани

Ранее в Санкт-Петербурге на внешнем кольце КАД (51-й километр) столкнулись грузовик и минивэн Volkswagen. Они двигались в одном направлении. Пассажир минивэна погиб, ещё два пассажира (в том числе ребёнок) и водитель получили травмы. Их госпитализировали. На месте работала 150-я пожарная часть Всеволожского отряда.