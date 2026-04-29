Суд взыскал 6 млрд рублей с экс-замминистра транспорта Семёнова в доход страны

Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры постановил изъять в пользу государства имущество бывшего замминистра транспорта Алексея Семёнова и его приближённых на сумму свыше 6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Из искового заявления следовало, что Семёнов приобрёл коррупционным путем имущество на сумму свыше 6 млрд рублей», — следует сообщение.
Как пояснили в пресс-службе, суд обратил в доход государства доли в бизнесе, ценные бумаги, недвижимость в ряде регионов (Москва, Сочи, Анапа, Подмосковье, Крым), премиальные авто, яхту, мотоцикл Harley Davidson, люксовые часы и ювелирные изделия. Кроме того, с ответчиков взыскали 258,5 млн рублей за проданную недвижимость и 900 тыс. рублей госпошлины.
Ранее Суд на Кубани изъял в пользу государства имущество и активы бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба.
На днях мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали прямо в его кабинете по подозрению в должностных и коррупционных преступлениях.