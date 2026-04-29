Жителя Волгоградской области ранило осколком при атаке БПЛА

Алексеевский и Ольховский районы Волгоградской области подверглись атаке вражеских беспилотников, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров.
Удар нанесен по объектам гражданской инфраструктуры. Силы ПВО сбивают дроны.
В Алексеевском районе поврежден жилой дом. Его хозяин с осколочным ранением ноги госпитализирован.
По предварительным данным, больше никто не пострадал. Других повреждений и возгораний нет.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.