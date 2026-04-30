В Волгоградской области мужчина пострадал при атаке БПЛА

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории Алексеевского и Ольховского районов Волгоградской области», — сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.
«В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги», — говорится в сообщении.