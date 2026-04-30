В Волгоградской области мужчина пострадал при атаке БПЛА

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры на территории Алексеевского и Ольховского районов Волгоградской области, есть пострадавший, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории Алексеевского и Ольховского районов Волгоградской области», — сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что в Алексеевском районе в результате атаки поврежден частный дом.

«В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги», — говорится в сообщении.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
