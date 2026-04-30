ВСУ атакует дронами Волгоградскую область: пострадал мирный житель

Преступный киевский режим вечером 29 апреля атаковал беспилотниками Волгоградскую область. По сообщению губернатора Бочарова.

Преступный киевский режим вечером 29 апреля атаковал беспилотниками Волгоградскую область. По сообщению губернатора Бочарова, средствами ПВО ликвидируются дроны ВСУ в Алексеевском и Ольховском районах.

В качестве целей террористы вновь выбирают гражданские объекты. Так, в Алексеевском районе Волгоградской области в результате попадания беспилотника в дом пострадал мирный житель. Мужчине оказывают помощь медики.

Официальное заявление губернатора Волгоградской области:

— В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги. По предварительным данным иных повреждений, пострадавших и возгораний не зафиксировано.

Напомним, режим беспилотной опасности в Волгограде был объявлен в 20.33 мск и сохраняется по настоящее время.