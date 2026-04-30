Shot: Серия взрывов прогремела над Липецком

Серия взрывов прозвучала над Липецком. Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что к этому моменту было две волны взрывов над городом. По словам очевидцев, первый взрыв прогремел в 22:30, а потом продолжило громыхать в небе около 23:45. Жители города массово пишут о гуле в небе и вспышках в некоторых районах, — сказано в публикации.
На всей территории Липецкой области объявлен красный уровень опасности. Средства ПВО работают по украинским БПЛА, добавили в посте.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
В тот же день жители Перми рассказали о появлении густого черного дыма в небе над городом после атаки беспилотников ВСУ. Дым хорошо виден на фоне ясного неба. Очевидцы отметили, что капли дождя оставляют темные следы на подоконниках.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке БПЛА на промышленную площадку в Пермском муниципальном округе. Кроме того, в регионе объявлялась опасность атаки дронов, а аэропорт Большое Савино временно вводил ограничения на полеты.