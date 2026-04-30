Над Липецком прогремели взрывы, расчёты ПВО отражают атаку БПЛА ВСУ

Серия взрывов прогремела над Липецком вечером 29 апреля — системы противовоздушной обороны отражают налёт украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы рассказали, что первый взрыв раздался в 22:30, вторая волна грохота началась около 23:45. Люди сообщают о гуле в небе и вспышках в нескольких районах города. На всей территории Липецкой области ввели красный уровень опасности. ПВО работает по украинским дронам. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Также в Алексеевском районе Волгоградской области из-за атаки повреждён жилой дом. Одного человека госпитализировали с осколочным ранением ноги.

Ранее в Белгородской области из-за ударов беспилотников ВСУ пострадали ещё три мирных жителя. В селе Головино дрон атаковал легковой автомобиль — водитель получил осколочные ранения грудной клетки. Его доставили в горбольницу № 2 Белгорода, позже направили на амбулаторное лечение. В Валуйском округе пострадал мужчина, на служебное транспортное средство которого напал дрон в селе Гладково. Врачи диагностировали у него растяжение связок, госпитализация не потребовалась. В селе Волчья Александровка жертвой удара стал ещё один мужчина. С осколочными ранениями грудной клетки и ног его госпитализировали в Валуйскую ЦРБ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше