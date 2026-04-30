Житель Волгоградской области госпитализирован после атаки ВСУ

В результате атаки дронов мужчина получил осколочное ранение ноги.

Источник: Комсомольская правда

Житель Волгоградской области доставлен в больницу с осколочным ранением ноги в результате атаки киевского режима. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Бочаров уточнил, что российские силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на объекты гражданской инфраструктуры в Алексеевском и Ольховском районах.

«В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги», — написал губернатор Волгоградской области.