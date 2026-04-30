Суд изъял имущество экс-замглавы Минтранса Семёнова на 6 млрд рублей

Напомним, ранее Генпрокуратура подала иск о взыскании в доход государства имущества бывшего замглавы Минтранса Алексея Семёнова и связанных с ним лиц на сумму более 6 млрд рублей. Семёнов вместе с бывшими руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» организовал коррупционную схему, связанную с освоением бюджетных средств. Утверждается, что они вели бизнес в сфере IT через родственников и подконтрольные структуры, получая финансирование за счёт государственных контрактов.