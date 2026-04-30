Суд изъял имущество экс-замглавы Минтранса Семёнова на 6 млрд рублей

«Суд обратил в доход государства заявленное имущество: доли в уставных капиталах и ценные бумаги коммерческих организаций; объекты недвижимости, расположенные в Москве, Сочи, Анапе, Московской области, Республике Крым. Земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в Московской области. Кроме этого суд обратил в доход государства автомобили премиум-класса, моторную яхту и мотоцикл Harley-Davidson, ювелирные изделия и часы люксовых брендов», — говорится в сообщении.
Помимо изъятия имущества, суд взыскал с ответчиков 258 500 000 рублей, которые были определены как денежный эквивалент ранее отчуждённых объектов недвижимости. Также на них возложена обязанность оплатить государственную пошлину в размере 900 000 рублей.
Напомним, ранее Генпрокуратура подала иск о взыскании в доход государства имущества бывшего замглавы Минтранса Алексея Семёнова и связанных с ним лиц на сумму более 6 млрд рублей. Семёнов вместе с бывшими руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» организовал коррупционную схему, связанную с освоением бюджетных средств. Утверждается, что они вели бизнес в сфере IT через родственников и подконтрольные структуры, получая финансирование за счёт государственных контрактов.
