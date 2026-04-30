В Бразилии бойфренд выбросил участницу конкурса красоты с 13-го этажа

Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело по факту убийства 32-летней предпринимательницы Ксении. Её зарезал знакомый после отказа дать деньги в долг. Подозреваемого арестовали. В день трагедии он попросил у Ксении 10 тысяч рублей, сославшись на финансовые проблемы. После отказа началась ссора, переросшая в нападение: подозреваемый сначала душил женщину, а затем нанёс несколько ударов ножом в шею. Пострадавшая скончалась до приезда врачей.