Американский авианосец Gerald R. Ford покинет Ближний Восток и вернется в США

Американский авианосец USS Gerald R. Ford в ближайшие дни покинет Ближний Восток. Об этом 29 апреля сообщает газета The Washington Post (WP).

Источник: Reuters

«По состоянию на среду авианосец Ford находился в море 309 дней — это рекордное время для современного американского авианосца, проведенное в море, что сказалось на его состоянии», — говорится в публикации.

Отмечается, что решение приведет к значительной потере огневой мощи США в регионе. Авианосец должен будет прибыть в Вирджинию примерно в середине мая.

USS Gerald Ford 18 апреля вошел в Красное море после ремонта. Судно сопровождали эсминцы Winston S. Churchill и Mahan. До этого он находился в Средиземноморье у берегов Ближнего Востока.

Два человека 12 марта пострадали при пожаре на авианосце Gerald Ford. Причиной пожара, согласно сообщению, стало возгорание в помещении главной прачечной корабля.

