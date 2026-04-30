Американский авианосец Gerald R. Ford покинет Ближний Восток и вернется в США

«По состоянию на среду авианосец Ford находился в море 309 дней — это рекордное время для современного американского авианосца, проведенное в море, что сказалось на его состоянии», — говорится в публикации.
Отмечается, что решение приведет к значительной потере огневой мощи США в регионе. Авианосец должен будет прибыть в Вирджинию примерно в середине мая.
USS Gerald Ford 18 апреля вошел в Красное море после ремонта. Судно сопровождали эсминцы Winston S. Churchill и Mahan. До этого он находился в Средиземноморье у берегов Ближнего Востока.
Два человека 12 марта пострадали при пожаре на авианосце Gerald Ford. Причиной пожара, согласно сообщению, стало возгорание в помещении главной прачечной корабля.