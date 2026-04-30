Бочаров: в Волгоградской области при атаке БПЛА пострадал мужчина

В Волгоградской области при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины пострадал мужчина, проинформировал Андрей Бочаров.
Губернатор уточнил, что пострадавший госпитализирован.
«Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории Алексеевского и Ольховского районов Волгоградской области», — цитирует слова Бочарова администрация Волгоградской области в Telegram.
Губернатор рассказал, что в Алексеевском районе в результате атаки повреждения получил дом.
«В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги. По предварительным данным, иных повреждений, пострадавших и возгораний не зафиксировано», — говорится в публикации.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.