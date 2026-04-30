Теракт в еврейском квартале Лондона совершил родившийся в Сомали британец

ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Нападение с ножом на двух прохожих на севере Лондона в районе преимущественного проживания еврейского сообщества совершил британский гражданин, родившийся в Сомали. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией британской столицы по поводу расследования инцидента, который был признан терактом.
«45-летний мужчина, являющийся гражданином Великобритании и родившийся в Сомали, был задержан по подозрению в покушении на убийство», — сообщили в Скотленд-Ярде.
Из-за инцидента пострадали два мужчины в возрасте 34 лет и 76 лет. Они находятся в больнице, а их состояние оценивается как стабильное. По данным газеты The Daily Mirror, имена пострадавших Шлойме Ранд и Моше Шайн.
По информации полиции, подозреваемый в совершении теракта 29 апреля в 08:50 вступил в стычку с жителем одной из квартир, расположенной на юго-востоке Лондона. Из-за этого один человек получил неопасное ранение, а прибывшие на место через шесть минут полицейские не обнаружили нарушителя. Вскоре он оказался уже на севере столицы, в районе Голдерс-Грин, где сначала напал на людей, а в районе 11:23 был обезврежен полицейскими при помощи электрошоковых пистолетов и задержан. «Первоначально он был доставлен в больницу, однако впоследствии выписан и доставлен в один из полицейских участков Лондона, где остается под стражей», — сообщили в полиции.
Как ранее рассказал руководитель Скотленд-Ярда Марк Роули, задержанный мужчина в прошлом был известен «серьезным насилием и проблемами с психическим здоровьем». По информации газеты The Times, случившееся было объявлено терактом прежде всего из-за того, что целью нападения были члены еврейской общины.
Нападения на еврейские организации.
Ответственность за этот теракт на себя взяла организация Ashab al-Yamin, также известная как Islamic Movement of the People of the Right Hand. Однако, по информации газеты The Times, следствие не исключает, что Ashab al-Yamin могла просто воспользоваться этим медийным поводом, не имея на самом деле отношения к нападению.
Ранее она также брала на себя ответственность за другие случаи нападения на еврейские организации, которые резко участились с момента начала войны в Иране. Так, в конце марта был совершен поджог машин скорой помощи еврейской волонтерской организации «Хацала», в начале апреля неизвестный мужчина пытался поджечь здание еврейской благотворительной организации Jewish Futures. Кроме того, неподалеку от посольства Израиля были обнаружены подозрительные предметы.