Теракт в еврейском квартале Лондона совершил родившийся в Сомали британец

По информации полиции, подозреваемый в совершении теракта 29 апреля в 08:50 вступил в стычку с жителем одной из квартир, расположенной на юго-востоке Лондона. Из-за этого один человек получил неопасное ранение, а прибывшие на место через шесть минут полицейские не обнаружили нарушителя. Вскоре он оказался уже на севере столицы, в районе Голдерс-Грин, где сначала напал на людей, а в районе 11:23 был обезврежен полицейскими при помощи электрошоковых пистолетов и задержан. «Первоначально он был доставлен в больницу, однако впоследствии выписан и доставлен в один из полицейских участков Лондона, где остается под стражей», — сообщили в полиции.