У посольства США в Багдаде сбили дрон, пишут СМИ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Разведывательный дрон был уничтожен у посольства США в Багдаде, передает агентство Рейтер со ссылкой на иракские источники в области безопасности.
«Разведывательный дрон, пролетавший рядом с посольством США в Багдаде, был сбит», — пишет агентство.
По данным агентства, при нейтрализации беспилотника были задействованы как американские, так и иракские оборонные системы.