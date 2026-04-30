Shot: Около пяти взрывов раздалось над Дзержинском Нижегородской области

Около пяти взрывов прозвучало над городом Дзержинском Нижегородской области. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Очевидцы рассказали, что было слышно три-четыре взрыва в разных частях города. Местные утверждают, что были видны вспышки в небе. Также работает сигнал воздушной опасности, — говорится в публикации.

Точной информации о пострадавших и разрушениях нет. В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на посадку и взлет воздушных судов, уточнили в посте.

29 апреля сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Липецком. Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Местные жители рассказали, что было две волны взрывов над городом. По словам очевидцев, первый взрыв прогремел в 22:30, а потом продолжило громыхать в небе около 23:45.

В тот же день жители Перми рассказали о появлении густого черного дыма в небе над городом после атаки беспилотников ВСУ. Дым хорошо виден на фоне ясного неба. Очевидцы отметили, что капли дождя оставляют темные следы на подоконниках.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше