Около пяти взрывов раздалось над Дзержинском, работает ПВО

Над Дзержинском Нижегородской области раздалось около пяти взрывов. Российская ПВО уничтожает воздушные цели. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Источник: Life.ru

Около пяти взрывов раздалось над Дзержинском.

По словам местных жителей, было слышно 3−5 взрывов в разных частях города. Также они наблюдали вспышки в небе. В городе работает сигнал воздушной опасности.

Точной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. При этом в аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на посадку и взлёт воздушных судов.

Ранее серия взрывов прогремела над Липецком — системы противовоздушной обороны отражают налёт украинских беспилотников. Очевидцы рассказали, что первый взрыв раздался в 22:30, вторая волна грохота началась около 23:45. Люди сообщают о гуле в небе и вспышках в нескольких районах города. На всей территории Липецкой области ввели красный уровень опасности. ПВО работает по украинским дронам. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.