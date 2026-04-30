Около пяти взрывов раздалось над Дзержинском, работает ПВО

Ранее серия взрывов прогремела над Липецком — системы противовоздушной обороны отражают налёт украинских беспилотников. Очевидцы рассказали, что первый взрыв раздался в 22:30, вторая волна грохота началась около 23:45. Люди сообщают о гуле в небе и вспышках в нескольких районах города. На всей территории Липецкой области ввели красный уровень опасности. ПВО работает по украинским дронам. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.