Пациенты в Тюмени избили врача в больнице после просьбы соблюдать очередь

В Тюмени пациенты избили ногами врача из-за просьбы соблюдать очередь. Об этом в среду, 29 апреля, сообщило издание «КП-Тюмень».

Инцидент произошел 16 июня прошлого года в Областной клинической больнице № 2. Компания из двух мужчин и двух женщин пришла в приемный покой с небольшими порезами на руках. В этот момент молодой врач-травматолог оказывал помощь пациенту, пострадавшему от нападения бездомных собак, он попросил соблюдать очередность. Но посетители ворвались в кабинет, требуя особого отношения, вытащили врача в коридор и избили ногами.

— Он долго был на больничном. Недавно только вернулся к операционной деятельности. Он любит свою профессию, переживает за каждого пациента. Сейчас продолжает работать в ОКБ № 2, но перевелся с приемного отделения, — сообщила адвокат медика Олеся Евсеева.

Видео с камер наблюдения помогло задержать напавших на врача — двух ранее судимых мужчин. Они заявили, что защищались, также солгали о выкидыше у одной из участниц потасовки, который якобы произошел после того, как медик ударил ее ногой в живот. Следствие опровергло данную информацию.

Против них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В марте суд приговорил их к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима и взыскал 200 тысяч рублей в пользу пострадавшего, сказано в статье.

23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина с ножом напал на врачей и нанес им несколько ножевых ранений. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.