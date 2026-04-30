Пациенты в Тюмени избили врача в больнице после просьбы соблюдать очередь

Инцидент произошел 16 июня прошлого года в Областной клинической больнице № 2. Компания из двух мужчин и двух женщин пришла в приемный покой с небольшими порезами на руках. В этот момент молодой врач-травматолог оказывал помощь пациенту, пострадавшему от нападения бездомных собак, он попросил соблюдать очередность. Но посетители ворвались в кабинет, требуя особого отношения, вытащили врача в коридор и избили ногами.