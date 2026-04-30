Дрон-разведчик НАТО MAGMA10 потерял связь с базой в районе Чёрного моря

Вылет был осуществлён с военно-морской авиабазы на Сицилии. Маршрут пролегал через Грецию и Болгарию, после чего дрон продолжительное время находился над водами Чёрного моря. На этапе миссии возникли неполадки в системе связи, в результате чего управление с наземной станции было потеряно. После этого беспилотник развернулся и начал возвращаться через воздушное пространство Турции, далее прошёл вдоль побережья Ливана и Сирии.