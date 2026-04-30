Житель Волгоградской области попал в больницу после атаки БПЛА ВСУ

Ранее в Белгородской области жертвами ударов дронов ВСУ стали ещё трое мирных жителей. В селе Головино дрон атаковал легковой автомобиль — водитель получил осколочные ранения грудной клетки. Его доставили в горбольницу № 2 Белгорода, позже направили на амбулаторное лечение. В Валуйском округе пострадал мужчина, на служебное транспортное средство которого напал дрон в селе Гладково. Врачи диагностировали у него растяжение связок, госпитализация не потребовалась. В селе Волчья Александровка жертвой удара стал ещё один мужчина. С осколочными ранениями грудной клетки и ног его госпитализировали в Валуйскую ЦРБ.