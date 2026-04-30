Житель Волгоградской области попал в больницу после атаки БПЛА ВСУ

Житель Волгоградской области госпитализирован с осколочным ранением ноги. Пострадавший получил травму в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

По словам губернатора, минувшей ночью подразделения ПВО отражали атаку беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Алексеевском и Ольховском районах. В Алексеевском районе повреждено индивидуальное жилое домовладение, его житель госпитализирован.

Ранее в Белгородской области жертвами ударов дронов ВСУ стали ещё трое мирных жителей. В селе Головино дрон атаковал легковой автомобиль — водитель получил осколочные ранения грудной клетки. Его доставили в горбольницу № 2 Белгорода, позже направили на амбулаторное лечение. В Валуйском округе пострадал мужчина, на служебное транспортное средство которого напал дрон в селе Гладково. Врачи диагностировали у него растяжение связок, госпитализация не потребовалась. В селе Волчья Александровка жертвой удара стал ещё один мужчина. С осколочными ранениями грудной клетки и ног его госпитализировали в Валуйскую ЦРБ.

