Хабаровчанин отсудил моральный вред за рассылку спама

Спам с предложением продлить полис автогражданской ответственности хабаровчанин начал получать в августе 2025 года. Он обратился в УФАС, и реклама, которую он получал, была признана ненадлежащей. После этого он обратился с требованием компенсировать моральный вред от ненадлежащей рекламы к организации, которая ее рассылала, но не получил результат. Тогда он обратился в Краснофлотский районный суд.