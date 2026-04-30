Хабаровчанин отсудил моральный вред за рассылку спама

В Хабаровске суд взыскал с агрегатора услуг ОСАГО компенсацию морального вреда в пользу горожанина за рассылку рекламы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Спам с предложением продлить полис автогражданской ответственности хабаровчанин начал получать в августе 2025 года. Он обратился в УФАС, и реклама, которую он получал, была признана ненадлежащей. После этого он обратился с требованием компенсировать моральный вред от ненадлежащей рекламы к организации, которая ее рассылала, но не получил результат. Тогда он обратился в Краснофлотский районный суд.
— Ответчик признал факт рассылки рекламы, но объяснил это техническим сбоем. Суд взыскал с агрегатора услуг ОСАГО компенсацию морального вреда в размере 3 тысячи рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя в размере 1,5 тысячи рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
