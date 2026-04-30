В Нижегородской области более двух часов отражают налёт украинских дронов

Ранее серия взрывов прогремела над Липецком. Системы противовоздушной обороны отражали налёт украинских беспилотников. Первый взрыв раздался в 22:30, вторая волна грохота началась около 23:45. Жители сообщали о гуле в небе и вспышках в нескольких районах города. На всей территории Липецкой области ввели красный уровень опасности. ПВО работала по украинским дронам. Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.