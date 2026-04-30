В Нижегородской области более двух часов отражают налёт украинских дронов

Очевидцы рассказали, что в Дзержинске прозвучало около десяти взрывов. Вспышки мелькали в разных районах города. Системы ПВО с 00:40 отразили минимум три волны вражеских дронов.
По словам жителей Кстово, взрывы раздались в южной и центральной части города. Три хлопка прогремели в 02:45 ночи. От них сработали автомобильные сигнализации и задрожали стёкла в рамах.
Ранее серия взрывов прогремела над Липецком. Системы противовоздушной обороны отражали налёт украинских беспилотников. Первый взрыв раздался в 22:30, вторая волна грохота началась около 23:45. Жители сообщали о гуле в небе и вспышках в нескольких районах города. На всей территории Липецкой области ввели красный уровень опасности. ПВО работала по украинским дронам. Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.