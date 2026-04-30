Во Владивостоке полицейские установили личности подростков, напавших на ребенка

Ранее сообщалось, что в столице Приморского края произошел инцидент с участием трех девочек-подростков. Они напали на девятилетнего мальчика, используя предмет, похожий на нож. У ребенка в итоге отняли игрушку. Мать потерпевшего обратилась в дежурную часть полиции.
В ходе проверки были установлены личности несовершеннолетних. Это три ученицы одной из школ Ленинского района. Они учатся в 4, 5 и 6 классах.
Сейчас проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о постановке девочек на профилактический учет в органах внутренних дел. За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей их родителей могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.