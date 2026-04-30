Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке полицейские установили личности подростков, напавших на ребенка

Правоохранители Владивостоке установили личности девочек, которые участвовали в инциденте на улице Марченко. С ними сейчас работает инспектор по делам несовершеннолетних. Родители подростков будут привлечены к ответственности, сообщает Max-канал УМВД региона.

Ранее сообщалось, что в столице Приморского края произошел инцидент с участием трех девочек-подростков. Они напали на девятилетнего мальчика, используя предмет, похожий на нож. У ребенка в итоге отняли игрушку. Мать потерпевшего обратилась в дежурную часть полиции.

В ходе проверки были установлены личности несовершеннолетних. Это три ученицы одной из школ Ленинского района. Они учатся в 4, 5 и 6 классах.

Сейчас проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о постановке девочек на профилактический учет в органах внутренних дел. За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей их родителей могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.