Пьяный работник управляющей компании на востоке Москвы угрожал зарезать коллег

Сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего пьяного работника управляющей компании на востоке Москвы. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного управления нацгвардии РФ.
— Экипаж Росгвардии приехал по сигналу тревоги на охраняемый объект на улице Малая Семеновская. Администратор учреждения рассказала, что один из рабочих, будучи нетрезвым, разбил входную дверь и бегал по территории с ножом, запугивая остальных сотрудников, — говорится в Telegram-канале ведомстве.
Росгвардейцы передали дебошира сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
