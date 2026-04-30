Тысячи синих парусниц выбросило на пляж в США

Ранее на глубине около 9 километров в Тихом океане учёные обнаружили неизвестное существо, которое не удалось отнести ни к одному известному типу. Организм, предварительно названный Animalia incerta sedis, визуально напоминает морских слизней, однако родство с ними исключено. Также экспедиция нашла «криноидные луга» и хищных губок на рекордных глубинах.