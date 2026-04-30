Из горящего дома в Канске спасли двух женщин

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 39 пожаров. В них пострадали два человека.
В Канске по улице Горького горел двухэтажный дом. Из здания эвакуировались 11 человек, внутри помещения сотрудники МЧС обнаружили двух женщин. С отравлением продуктами горения их госпитализировали в районную больницу. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных спасатели выезжали на ликвидацию пожара в поселке Ирша Рыбинского муниципального округа. Пострадали дом и хозпостройки на площади 104 квадратных метра.
На оказание помощи при ДТП спасатели привлекались шесть раз. Один человек погиб, еще восемь травмировались.
