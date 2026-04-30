Экс-замглавы дальневосточного «Ростехнадзора» осуждён на 10 лет

Бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзора» Виталия Скибу приговорили к 10 годам колонии строгого режима за серию взяток от застройщиков в Приморье. Суд также назначил ему штраф 5 млн рублей и конфисковал 1,72 млн рублей, которые он получил как незаконное вознаграждение.
По данным следственного управления СК России по Приморскому краю, Скибу признали виновным по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ — это получение взятки группой лиц по предварительному сговору за действия в интересах взяткодателей. Всего суд установил 24 эпизода, связанных с коррупционными платежами от представителей строительного бизнеса.
С февраля 2023 года Скиба, занимая должность заместителя руководителя государственного энергетического надзора Дальневосточного управления «Ростехнадзора», регулярно встречался с представителями строительных компаний. В материалах дела фигурируют ООО «СЗ “Восточный луч”» и ООО «СЗ “ДНС Дом”», от которых чиновник получал деньги за оформление документов на допуск к эксплуатации энергопринимающих установок в жилых домах и других объектах Приморского края.
Размер разовых платежей, по данным следствия, составлял от 80 до 100 тысяч рублей. Эти суммы передавали лично, а итоговый объём незаконного вознаграждения превысил 1,7 млн рублей. В судебных сообщениях отдельно уточняется сумма 1,72 млн рублей, обращённая в доход государства как деньги, полученные преступным путём.
Ленинский районный суд Владивостока согласился с позицией обвинения и признал Скибу виновным в преступлениях, подпадающих под пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ. После рассмотрения доказательств суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, пятимиллионного штрафа и дополнительного запрета занимать должности в органах государственного надзора и контроля, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на восемь лет.
Отдельно в судебных и следственных сводках подчёркивается, что преступление удалось выявить и пресечь сотрудникам управления ФСБ России по Приморскому краю. После оперативных мероприятий материалы передали в СК России по региону, где возбудили и расследовали уголовное дело, а летом 2024 года Виталия Скибу заключили под стражу.