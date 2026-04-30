Экс-замглавы дальневосточного «Ростехнадзора» осуждён на 10 лет

Ленинский районный суд Владивостока согласился с позицией обвинения и признал Скибу виновным в преступлениях, подпадающих под пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ. После рассмотрения доказательств суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, пятимиллионного штрафа и дополнительного запрета занимать должности в органах государственного надзора и контроля, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на восемь лет.