В аэропорту Екатеринбурга вводили временные ограничения на полеты

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово утром 30 апреля 2026 года вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Соответствующее сообщение поступало от Росавиации в 6:33.
Причиной стало введение режима беспилотной опасности в Свердловской области.
— Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — пояснили в ведомстве.
Информацию подтвердили и в аэропорту Кольцово. Пассажиров попросили уточнять статус рейса и время вылета на сайте воздушной гавани или авиакомпании. Однако спустя 7 минут — в 6:40 — ограничения были сняты.
Напомним, что из-за введения режима беспилотной опасности ограничения в воздушной гавани вводились и вчера.