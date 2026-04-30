В аэропорту Екатеринбурга вводили временные ограничения на полеты

В Кольцово вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово утром 30 апреля 2026 года вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Соответствующее сообщение поступало от Росавиации в 6:33.

Причиной стало введение режима беспилотной опасности в Свердловской области.

— Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — пояснили в ведомстве.

Информацию подтвердили и в аэропорту Кольцово. Пассажиров попросили уточнять статус рейса и время вылета на сайте воздушной гавани или авиакомпании. Однако спустя 7 минут — в 6:40 — ограничения были сняты.

Напомним, что из-за введения режима беспилотной опасности ограничения в воздушной гавани вводились и вчера.