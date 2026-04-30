Shot: Силы ПВО отразили три волны атак беспилотников на Дзержинск и Кстово

Под удар Вооруженных сил Украины в Нижегородской области попали города Дзержинск и Кстово, за примерно три часа силы противовоздушной обороны отразили три волны налетов БПЛА. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
— По словам очевидцев, в Дзержинске всего было слышно около 10 взрывов в разных районах города. В небе мелькают вспышки от взрывов. Всего, по словам местных, средства ПВО отразили минимум три волны атак украинских дронов с 00:40, — говорится в публикации.
Также три взрыва произошли в центре и на юге Кстово. От них «тряслись стекла в рамах» и сработали сигнализации у машин, уточняется в посте.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
