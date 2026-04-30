В Прикамье 30 апреля вновь введён режим «Беспилотной опасности»

Режим «Беспилотная опасность» вновь ввели в Пермском крае, информирует Министерство территориальной безопасности региона.
Соответствующее сообщение появилось в официальном канале ведомства в 6.27 утра 30 апреля. Жителей и гостей Прикамья просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Оперативные службы находятся в полной готовности.
Напомним, 29 апреля глава региона Дмитрий Махонин сообщил о прилёте беспилотника. После падения БПЛА на промплощадке произошло возгорание. Пермяков обеспокоил столб дыма и чёрный дождь после случившегося. Пробы воздуха взяли специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Они успокоили граждан — превышений опасный веществ не обнаружено.