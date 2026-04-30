Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы, пострадал человек

Ранее в Москве в районе Коньково рядом с 9-летним ребёнком взорвалась купюра в 1000 рублей. Мальчик не стал подбирать деньги, а кинул на них снег. Через считанные секунды раздался хлопок. Ребёнок не пострадал. На месте работали экстренные службы.