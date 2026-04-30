Передозировка препаратами для потенции — умер перед встречей с женщиной

В индийском штате Харьяна 29-летний чиновник умер в своей квартире в городе Гургаон после приема препаратов для повышения потенции.

Мужчину нашли утром 23 апреля. Он не вышел на встречу с коллегами, с которыми обычно ездил на работу.

Связаться с ним не удалось, дверь квартиры никто не открыл. После безуспешных попыток дозвониться коллеги обратились в полицию.

Прибывшие сотрудники обнаружили мужчину на кровати без признаков жизни. Следов взлома или насилия в помещении не зафиксировали.

По предварительной оценке, причиной смерти мог стать инфаркт после приема большой дозы препарата.

Известно, что мужчина приехал из Нагпура, работал в руководстве государственной организации, недавно обручился и ожидал визита невесты.

