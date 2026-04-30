Нотариуса уличили в связях с ОПГ — прошли обыски в Краснодаре

Рубен Татулян находится в розыске по обвинениям в мошенничестве, организации преступного сообщества и убийстве. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ноябре 2025 года его обнаружили в Армении, где отказались от экстрадиции.