Нотариуса уличили в связях с ОПГ — прошли обыски в Краснодаре

В Краснодаре при обысках по делу организованного преступного сообщества установлено, что нотариус Елена Лагодина находилась под контролем одного из фигурантов.
Следственные действия проходят в рамках дела по статье 210 УК РФ в отношении Рубена Татуляна и Вигена Саркисяна, которых считают причастными к убийствам, рейдерским захватам и экономическим преступлениям, пишет ТАСС.
Обыски провели по трем адресам, связанным с родственниками Саркисяна, а также в офисе Лагодиной. Изъяты документы и оружие, в том числе пистолеты «Глок» и ПМ.
По данным правоохранителей, находящиеся в розыске фигуранты пытаются сохранять влияние через близких и подконтрольных лиц. Проверяется информация о попытках продвинуть Лагодину на должность президента нотариальной палаты Краснодарского края. Выборы намечены на май 2026 года.
Также установлено, что с октября 2025 года у нотариуса проходит стажировку племянник Саркисяна — Арсен Саркисов, ранее работавший в прокуратуре.
Следствие считает, что доступ к нотариальной сфере мог использоваться для продолжения противоправной деятельности.
Рубен Татулян находится в розыске по обвинениям в мошенничестве, организации преступного сообщества и убийстве. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ноябре 2025 года его обнаружили в Армении, где отказались от экстрадиции.
