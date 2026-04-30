Курьер мошенников помог комсомольчанке сберечь 900 тысяч рублей

В Нанайском районе в полицию с сообщением о возможном преступлении обратился 21-летний житель Благовещенска, благодаря чему жительница Комсомольска-на-Амуре, до которой он не доехал, уберегла 900 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Горожанке сначала позвонили и попросили назвать код из смс под видом замены счетчиков, а затем «сотрудники правоохранительных органов» обвинили в финансировании недружественной страны и предложили «задекларировать», а потом вернуть все свои сбережения. Комсомольчанка собиралась так и сделать, и к ней отправился курьер из Благовещенска.
Его, в свою очередь, мошенник под видом сотрудника военкомата тоже убедил назвать код из смс. В дальнейших звонках ему сообщили, что он стал фигурантом уголовного дела о спонсировании недружественных стран. И нужно выполнить их поручение в городе Юности, чтобы избежать преследования. Но по дороге молодой человек понял, что его обманули, и обратился в полицию.
— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Благовещенец допрошен в качестве свидетеля, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее студент приехал из Москвы для кражи у хабаровского бизнесмена.