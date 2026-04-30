Shot: Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы из-за чайника

Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе столицы. По предварительным данным, один человек пострадал. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Около 04:00 жители многоквартирного дома в районе Щукино на улице Академика Бочвара услышали звук взрыва. Выбиты стекла в одной из комнат, осколками задеты припаркованные машины. Сразу после взрыва произошел небольшой пожар, который быстро потушил хозяин квартиры. Сейчас его осматривают врачи, — сказано в публикации.
По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за неисправного чайника. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
28 апреля около 250 человек эвакуировались в результате пожара в административном здании на севере Москвы. В здании в Бумажном проезде на первом этаже в помещении пункта выдачи происходило возгорание аккумуляторных батарей.
Ранее пожар произошел в одном из офисов в здании старой постройки в Большом Сухаревском переулке. Оттуда эвакуировали около 80 человек. Возгорание возникло на четвертом этаже здания. Позже стало известно, что пожар ликвидировали.