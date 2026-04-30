Shot: Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы из-за чайника

— Около 04:00 жители многоквартирного дома в районе Щукино на улице Академика Бочвара услышали звук взрыва. Выбиты стекла в одной из комнат, осколками задеты припаркованные машины. Сразу после взрыва произошел небольшой пожар, который быстро потушил хозяин квартиры. Сейчас его осматривают врачи, — сказано в публикации.