В Прикамье отменили режим «Беспилотной опасности»

Режим «Беспилотной опасности» отменён на территории Пермского края, уведомило жителей Министерство территориальной безопасности региона в своём официальном канале.
В районе 6.30 утра 30 апреля гражданам сообщили о вводе режима и призвали не поддаваться панике. В 7.17 утра на канале ведомства появилась информация о том, что «Беспилотную опасность» отменили.
