В Прикамье отменили режим «Беспилотной опасности»

Днём ранее в Перми впервые зазвучали сирены.

Режим «Беспилотной опасности» отменён на территории Пермского края, уведомило жителей Министерство территориальной безопасности региона в своём официальном канале.

В районе 6.30 утра 30 апреля гражданам сообщили о вводе режима и призвали не поддаваться панике. В 7.17 утра на канале ведомства появилась информация о том, что «Беспилотную опасность» отменили.

Напомним, днём ранее в Перми впервые звучали неучебные сирены. Произошло падение БПЛА на промплощадку в одном из районов города.

