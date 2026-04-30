Самопровозглашённый «король» — после депортации заявил о захвате страны

Мужчина, называвший себя правителем вымышленного королевства, после депортации из Шотландии заявил о намерении захватить Гану.
По имеющимся данным, в течение полугода он жил в лесу недалеко от города Джедбурга вместе с женой Джин Гашо и американкой Каурой Тейлор. Они разбили лагерь, объявили эту территорию «королевством Кубала» и призывали других людей присоединяться к ним.
Их неоднократно выдворяли с места проживания. В октябре 2025 года мужчину задержали из-за просроченной визы. Спустя полгода его депортировали, пишет Scottish Sun.
Гашо и Тейлор остаются под стражей. Их проверяют по делу о пренебрежении ребенком.
22 апреля мужчина прибыл в Гану. После возвращения он заявил, что намерен захватить страну. По его словам, полиция будет ему подчиняться, а представители власти — подчиняться его решениям. Также он ожидает прибытия своих спутниц и сторонников.
