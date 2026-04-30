Короткое замыкание стало причиной трёх пожаров в Приангарье

IrkutskMedia, 30 апреля. Три пожара стали следствием короткого замыкания в Приангарье. Все возгорания произошли накануне, 29 апреля.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, на улице 1-й Анганорской в Тулуне рано утром загорелся гараж. К месту были направлены восемь огнеборцев и две единицы техники МЧС России. Пламя было ликвидировано на площади 32 кв. метра.
На улице Октябрьской в Слюдянке загорелась веранда, пристроенная к частному дому. До прибытия первого подразделения из него эвакуировался один человек. Открытое горение на площади 30 кв. метров ликвидировали семь пожарных с помощью двух автоцистерн.
На улице Дорожной в поселке Залари загорелась летняя кухня. К месту были направлены восемь человек личного состава и две единицы техники ведомства. Огонь был потушен на площади 4 кв. метра.
Напомним, пожар произошел в квартире, расположенной на последнем этаже девятиэтажного жилого дома в Усть-Илимске 25 апреля. Собственники проснулись от запаха дыма. Увидев, что комод охвачен огнем, они вызвали пожарную охрану и эвакуировались на улицу.