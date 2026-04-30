Экс-замдиректора «Калашникова» Белякова обвинили в хищении 213 млн рублей

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали директора стрелково-спортивного центра ДОСААФ Илью Гущина по делу о хищении 98,7 млн рублей. Следствие считает, что схема работала не позднее июля 2023 года. По версии правоохранителей, фигуранты оформляли банковские гарантии по фиктивным договорам поставки нефтепродуктов. Банк выдал гарантии, не зная о характере сделок. После этого деньги перевели на счета подконтрольной компании. По одному договору прошло 46,2 млн рублей, по другому — 44,7 млн рублей.