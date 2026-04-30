Экс-адвоката Скрыпника обвиняют в попытке махинаций на сумму более 3 млн рублей

Ранее Симоновский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу Скрыпника, обвиняемого в попытке хищения площадей ТЦ «Галерея водолей» на юге Москвы стоимостью порядка 2 млрд рублей, а также в попытке мошенничества на сумму более $10 млн в отношении бывшего акционера банка «ВВБ» Анжелы Сергеевой. Защита Скрыпника ходатайствовала о повторном приостановлении производства по уголовному делу в связи с продлением контракта о прохождении Скрыпником военной службы в зоне СВО до 26 октября 2026 года. Суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства.