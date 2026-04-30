Экс-адвоката Скрыпника обвиняют в попытке махинаций на сумму более 3 млн рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Бывший адвокат Константин Скрыпник обвиняется в попытке мошенничества на сумму свыше 3 млн рублей под видом посредничества во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщила сторона защиты обвиняемого.
«Нашего подзащитного обвиняют в попытке совершения мошеннических действий на сумму более 3 млн рублей под видом посредничества в передаче взятки неустановленному должностному лицу для решения деловых вопросов взяткодателя», — сказал один из адвокатов. Как пояснила сторона защиты, изначально Скрыпнику было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, которое позже было переквалифицировано в попытку мошенничества в особо крупном размере.
Вместе с бывшим адвокатом по уголовному делу проходит бывший старший оперуполномоченный УВД по САО ГУ МВД России по Москве Дмитрий Тютюнов, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Также возбуждено дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц.
По данным следствия, свидетель по фамилии Малахов сообщил в правоохранительные органы о том, что Скрыпник и Тютюнов за передачу некоему должностному лицу свыше 3 млн рублей пообещали решить личные вопросы Малахова.
Савеловский суд Москвы продлил заключение под стражей Скрыпнику до 9 июня, а Тютюнову — до 5 июня. Они не признают свою вину.
Ранее Симоновский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу Скрыпника, обвиняемого в попытке хищения площадей ТЦ «Галерея водолей» на юге Москвы стоимостью порядка 2 млрд рублей, а также в попытке мошенничества на сумму более $10 млн в отношении бывшего акционера банка «ВВБ» Анжелы Сергеевой. Защита Скрыпника ходатайствовала о повторном приостановлении производства по уголовному делу в связи с продлением контракта о прохождении Скрыпником военной службы в зоне СВО до 26 октября 2026 года. Суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства.