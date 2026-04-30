В Пермском крае дважды за утро объявляли режим Беспилотной опасности

Утром 30 апреля в Пермском крае повторно ввели режим «Беспилотная опасность». Впервые его объявили в 6:10, но позже отменили. Однако уже в 7:44 ограничения снова начали действовать.
По данным РСЧС и регионального Минтербеза, все экстренные службы переведены в режим полной готовности. Жителям советуют сохранять спокойствие, внимательно следить за обстановкой и при необходимости обращаться по номеру 112. Также предупреждают, что в этот период возможны перебои с мобильной связью.
Дополнительно в Перми введён режим «Ковер» в радиусе 100 километров. Отметим, в таких случаях воздушное пространство закрывается: гражданские самолёты должны немедленно покинуть зону или совершить посадку.
В Большом Савино уже задерживаются 5 авиарейсов. Речь идет о рейсах с Москвой, Санкт-Петербургом, Хургадой, Шарм-эль-Шейхом.