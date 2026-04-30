Спал с ученицей во время экзаменов и водил за таблеткой — педагог избежал тюрьмы

В Великобритании вынесли приговор 52-летнему учителю Кларку Иствуду. Мужчину признали виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней ученицей, сообщает 29 апреля Daily Star.
Педагог преподавал в школе, когда у него завязались отношения со школьницей. Первый раз они переспали во время экзаменов девушки. По информации издания, Иствуд пообещал ученице ставить высокие оценки за секс с ним. На следующее утро после инцидента учитель отвез девочку в аптеку за таблеткой экстренной контрацепции.
Школьница рассказала о происходящем родителям. После этого педагога уволили из учебного заведения. В суде Кларк Иствуд полностью признал свою вину.
Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно. Кроме того, учителя поставили на учет в реестр сексуальных преступников. От реального тюремного заключения он избежал.
