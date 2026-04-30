В Калифорнии самолет едва не столкнулся с дроном при посадке

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Самолет, осуществлявший рейс из Сан-Франциско в Сан-Диего в Калифорнии, сообщил об опасном пересечении с дроном при посадке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя авиакомпании United Flight, которой принадлежит самолет.

Источник: © РИА Новости

Самолет модели Boeing 737 вылетел из Сан-Франциско в 7.14 по местному времени (17.14 мск среды) и сообщил о проблеме незадолго до посадки в Сан-Диего в 8.30 (18.30 мск среды).

«В среду утром во время захода на посадку в Сан-Диего самолет авиакомпании United Airlines, следовавший из Сан-Франциско, едва избежал столкновения с беспилотником», — говорится в сообщении телеканала.

По словам представителя компании, перед посадкой экипаж сообщил о возможном ударе беспилотника, который заметил пилот. Тем не менее, самолет благополучно приземлился, пассажиры покинули его в обычном порядке, никаких повреждений на корпусе самолета обнаружено не было.

Отмечается, что ФБР занялось расследованием происшествия.