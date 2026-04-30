Чиновник в Надеждинском районе довёл дом до аварийного состояния — суд вынес приговор

Суд в Приморье вынес приговор чиновнику, ответственному за жилищно-коммунальное хозяйство в Надеждинском районе. Начальник управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района признан виновным в халатности, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций представителя власти на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 1 год», — говорится в сообщении.
По данным следствия, с 2022 по 2025 год он не предпринял необходимых действий для выбора управляющей организации для многоквартирного дома № 3 по ул. Квартальной в посёлке Тавричанка. Из-за отсутствия надлежащего обслуживания здание постепенно пришло в аварийное состояние. В августе 2025 года дом был официально признан непригодным для проживания и подлежащим расселению — срок установлен до мая 2026 года.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Прокуратура Надеждинского района продолжает держать на контроле вопрос своевременного расселения жильцов аварийного дома.
Напомним, что прокуратура Приморья начала проверку после обрушения фасада дома на улице Пихтовой, 71. Отмечается, что здание, возведённое в 1938 году, имеет множественные трещины на фасаде и фундаменте. Экспертиза установила, что техническое состояние дома не отвечает требованиям безопасности, а его несущие конструкции утратили способность к восстановлению.