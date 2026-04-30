Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске пешеход попал под колеса на зебре

Рядом с трамвайной остановкой в Челябинске сбили пешехода.

Источник: Комсомольская правда

На пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского в Челябинске утром 30 апреля произошло ДТП. Под колеса попал пешеход.

Человек вышел на дорогу, одновременно машина разворачивалась на проспекте. Друг друга пешеход и водитель, судя по всему, вовремя не увидели.

По счастью, скорость автомобиля была небольшой. Челябинца подбросило над капотом, он упал на асфальт, но тут же поднялся и пошел выяснять отношения с водителем.

К месту происшествия вскоре подъехала карета скорой помощи.

Обновлено: Как рассказали в ГАИ Челябинска, 50-летняя женщина за рулем Kia Cerato сбила 59-летнего мужчину на регулируемом пешеходном переходе. Мужчина получил травмы.