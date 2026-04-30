В Челябинске пешеход попал под колеса на зебре

На пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского в Челябинске утром 30 апреля произошло ДТП. Под колеса попал пешеход.
Человек вышел на дорогу, одновременно машина разворачивалась на проспекте. Друг друга пешеход и водитель, судя по всему, вовремя не увидели.
По счастью, скорость автомобиля была небольшой. Челябинца подбросило над капотом, он упал на асфальт, но тут же поднялся и пошел выяснять отношения с водителем.
К месту происшествия вскоре подъехала карета скорой помощи.
Обновлено: Как рассказали в ГАИ Челябинска, 50-летняя женщина за рулем Kia Cerato сбила 59-летнего мужчину на регулируемом пешеходном переходе. Мужчина получил травмы.