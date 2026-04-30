Пять человек пострадали при пожаре в одной из квартир в Красноярске

В Красноярске в пятиэтажке на Аэровокзальной произошёл пожар, в результате которого пострадали пять человек, включая двух малышей. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.
Пожар произошёл в ночь на 29 апреля в пятиэтажном доме на улице Аэровокзальной. Сигнал о возгорании поступил около полуночи. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже, подъезд быстро заполнился густым дымом.
По данным ведомства, 45 жильцов эвакуировались самостоятельно, ещё девять человек вывели сотрудники МЧС. Одного из спасённых пожарные нашли на лестничной клетке между третьим и четвёртым этажами — ему потребовалась помощь врачей. Позже в больницу обратились ещё четверо пострадавших с отравлением продуктами горения, среди них двое маленьких детей 2021 и 2024 годов рождения.
Пожар ликвидировали 29 спасателей с 10 единицами техники. Огонь уничтожил домашние вещи и мебель на площади 18 квадратных метров.
Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
